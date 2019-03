Vecchio e sordo, il cocker Tommy vaga per la campagna di San Nicolò cercando la sua padrona

Aiutiamo Cecilia a ritrovare il suo Tommy un cocker fulvo di 12 anni, scappato da San Nicolò di Celle per un cancello aperto.

L’appello della proprietaria su Facebook: “Per favore chiunque lo vedesse può chiamarmi al 3497165467 o al 3478825058. È piuttosto anziano e quasi del tutto sordo. Potete anche avvicinarlo e trattenerlo, è buonissimo! Microchip n. 981100000009337 (all’anagrafe è iscritto come Grisù). Ricompensa di 1.000 euro a chi ce lo riporta o ci fornisce informazioni utili al ritrovamento”.

Dal giorno della sparizione i proprietari lo stanno “cercando disperatamente giorno e notte, anche tante persone del paese lo stanno cercando, purtroppo finora senza successo”.

Tommy è stato visto sulla strada del passaggio a livello a San Martino in Campo, a 5 chilometri da casa. L’ultimo avvistamento giovedì pomeriggio a San Nicolò, in collina sui campi sopra il laghetto, perciò si è riavvicinato a casa. “È sporco e spaventato, per cui vi prego di chiamarmi immediatamente se doveste vederlo” chiede la proprietaria.