Derby, cane eroe dei vigili del fuoco che ha lavorato sotto le macerie, va in pensione dopo 11 anni

Derby, il cane eroe che ha partecipato alla ricerca di persone disperse sia ad Amatrice, durante il sisma del 2016, che a Genova dopo il crollo del ponte Morandi, si “congeda” per andare a godersi una meritata pensione. Questo bellissimo cane, dopo anni di addestramento e numerose operazioni di ricerca e soccorso, ha raggiunto il limite degli 11 anni ed ora si godrà un po’ di riposo dopo una onorata carriera da “vigile aggiunto”.

Derby si è sempre distinto per il suo “fiuto” e perl’instancabile lavoro svolto, grazie ad una perfetta sinergia con il proprio conduttore Stefano Albergotti (Comando provinciale di Terni). “Nell’augurarle ancora tanti giorni felici, ha dichiarato il comandante provinciale Ing. Cuglietta, tengo a ringraziare il Cre Albergotti per la costanza e per l’abnegazione dimostrata dapprima nell’addestramento e poi nella sua condotta e per aver condiviso con tutti noi la vitalità e la gioia portata all’interno della nostra sede da Derby”. Il rapporto di questi splendidi animali impiegati nel soccorso con il loro conduttore, continua anche dopo il loro “pensionamento”.