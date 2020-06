Campus estivi del POST a Perugia, si parte tra natura, meccanica e archeologia

La scuola (virtuale) con la sua didattica a distanza è davvero agli sgoccioli e molte famiglie sono davvero in pensiero per come impeganre i figli a partire dal 10 Giugno, dato che ormai praticamente tutti sono tornati al lavoro...

Nella mancanza di notizie sui centri estivi convenzionati con il Comune, a Perugia si fa avanti il POST - Museo della Scienza Perugia con una proposta davvero interessante: ritornano i campus estivi a base di svago, sperimentazione e divertimento a contatto con la natura e la tecnologia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre saranno le offerte, sia indoor che outdoor: un laboratorio sull'archeologia chiamato "Archeologi del futuro", uno sulla meccanica con "Officina dinamica", uno dedicato alla natura con "Naturalmente".

Tutte le info per iscriversi sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale del POST.