Che talento questo giovane umbro! Sale sul podio del Campionato italiano Sbanderatori: è lui il migliore

Gli Sbandieratori e Musici Città di Lucca “Contrada Sant'Anna in Piaggia” si sono laureati Campioni d’Italia alla 37esima Parata nazionale della Bandiera della LIS (Lega italiana sbandieratori) che si è svolta nel weekend a Pesaro. Seconda nella classifica della combinata la compagnia di Montefalco (PG) e terza quella di Città della Pieve (PG).

Campione italiano 2018 di singolo è Andrea Pimpolari della compagnia Sbandieratori e Musici Città di Amelia (TR), dietro di lui Francesco Calabrese del gruppo Sbandieratori e musici città di Lucera (FG) e Nicola Mercandelli degli Sbandieratori e Musici Zeveto città di Chiari (BS).

“Sinceramente puntavo a questo risultato, visto che l’anno scorso ero salito sul podio, e quindi ci speravo. Anche la concorrenza era di livello elevato e gli altri atleti erano molto competitivi”, dichiara Pimpolari che è nella compagnia dal 2006 e gareggia dal 2009 e aggiunge: “Il ritmo degli allenamenti è cresciuto nel tempo fino a toccare quest’anno la quasi quotidianità. Dietro questa vittoria c’è un grande lavoro e molta cura anche del dettaglio. Dedico questa vittoria a tutto il mio gruppo, che mi ha supportato in tutte le occasioni, a Luigi, che è stato per me un maestro e grande amico, e alla mia ragazza, che ha sopportato la mia assenza durante gli intensi allenamenti serali”.

Circa cinquecento atleti, appartenenti a diciassette gruppi provenienti da tutta Italia, sui diciotto presenti, si sono sfidati dal 7 al 9 settembre in circa 200 gare per conquistare l’ambito titolo di Migliore compagnia d’Italia. La manifestazione sportiva, che rappresenta la massima competizione nazionale per la disciplina della bandiera, è stata co-organizzata dal Gruppo Storico “La Pandolfaccia” di Fano e dall'Apa (Associazione pesarese albergatori), con il patrocinio del Comune di Pesaro e della Regione Marche. Cinque le specialità disputate nel corso del Campionato: singolo tradizionale, coppia tradizionale, piccola squadra, grande squadra e assolo musici.