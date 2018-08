L'acqua al Campetto ce l'hanno portata, ora è tempo di eliminare quei tubi volanti e piazzare le canelline

Il Kids Park o Campetto della parte alta di via Torelli prende piede: residenti e non solo, bambini e adulti stanno diventando abituali frequentatori, Il campetto da minicalcio e da minivolley è funzionante, per la soddisfazione di tutti. Si lamentava però la mancanza di acqua, servizio assolutamente indispensabile.

L’associazione Nova Elce ha fatto la richiesta in Comune e sull’asfalto è stato effettuato lo strappo necessario per portare presa d’acqua e contatore all’inizio del Campetto. L’associazione dei residenti ha poi provveduto a posizionare in loco un rubinetto e a portare l’acqua fin sotto un grande olivo pochi metri più in là.

Adesso l’acqua c’è, ma viene tenuta chiusa con una valvolina per evitare che qualche sciocco lasci aperta la cannella. Ora c’è però ancora qualcosa da fare. Prima di tutto costruire intorno al tubo volante un piccolo manufatto in muratura che dia un aspetto civile. Oppure, fare correre quel tubo all’interno di un bulbo metallico decente. Un tempo ce n’erano molti in ghisa, e pure belli. Mano a mano che le canelline pubbliche sono state eliminate, quei bulbi hanno preso strade diverse… e privatissime.

Ci dice un ex dipendente dell’Acquedotto che quei manufatti andavano letteralmente a ruba e che dei privati li “prenotavano” prima della dismissione. Gratis o a pagamento? Questo non è dato sapere. Ma si presume che qualcuno di quei bulbi possa trovarsi in qualche magazzino. Oltre che nei giardini privati di pochi “fortunati”. Se così non fosse, e quelli originali non fossero reperibili, i venditori di materiale idraulico e per l’edilizia hanno ampia disponibilità di questi oggetti a prezzi abbordabili. Resta solo da comprarne uno e montarlo.