Camminiamo insieme, il Piedibus del Ben Essere invade le vie di Perugia

Camminiamo insieme all'insegna della sostenibilità. In occasione della “European Mobility Week 2019” lunedì 16 settembre 2019 è stata organizzata una edizione speciale del PiediBus del Ben Essere, in collaborazione con Minimetrò SpA e Comune di Perugia.

Al raduno hanno partecipato oltre alle varie linee Piedibus, tra cui linea Monteluce, linea Piedibus di Madonna Alta, Piedibus di Ponte San Giovanni ... e altre, la Società Minimetrò SpA e anche l'assessore alla Mobilità del Comune di Perugia, Luca Merli, che ha ringraziato il Piedibus del Ben Essere e tutti i Walking Leader, presenti e assenti, per il prezioso servizio che stanno offrendo alla comunità.