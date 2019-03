Camionisti in trattoria 3, Chef Rubio mangia in Umbria: ecco dove e il ristorante vincitore

La prima puntata del format " Camionisti in trattoria" andata in onda ieri sera ( domenica 10 marzo) era ambientata in Umbria, per un viaggio che ha visto protagonisti, assieme a Chef Rubio, i classici tre camionisti locali: Rodolfo Montironi, Roberto Zucchetto e Mirko Morini.

Le trattorie della puntata erano: Ristorante Cris di Fossato di Vico, Ristorante Il Roscio di Attigliano e il Ristorante Volante Inn di Tuoro sul Trasimeno.



Il menù proposto dallo chef Enzo Cavallucci , detto "il baffo", ha colpito il palato di Rubio che ha gradito le tagliatelle al persico di lago ma soprattutto è stato colpito dalla prelibatezza della carpa regina in porchetta. Il miglior rapporto qualità/prezzo, la simpatia dello staff e dei titolari del Volante Inn ha fatto da corollario al verdetto finale che ha visto assegnare al "baffo" la vittoria di questa prima puntata. C'è da dire che ieri sera, a guardare in diretta televisiva la puntata amici e curiosi hanno riempito la sala del Volante Inn con cori e applausi da stadio.