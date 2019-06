Camion ribaltato, riaperta la strada dopo la rimozione del veicolo finito in un campo

Delicate e per certi aspetti spettacolari le operazioni di recupero del mezzo pesante che giovedi scorso si è ribaltato all’interno di un appezzamento agricolo che costeggia la strada provinciale 221 di Lerchi che collega Città di Castello ad Arezzo.

Una azienda specializzata in questo genere di operazioni, attraverso una gru posizionata nel mezzo della carreggiata (la strada è rimasta ovviamente chiusa al traffico) ha iniziato attorno alle ore 8 ad imbracare il camion e dopo circa due ore lo ha riposizionato sulla sede stradale per poi trasportarlo in assoluta sicurezza al di fuori della zona dove si era verificato l’incidente che aveva anche provocato la perdita del carico, gelati destinati allo smaltimento, che si erano riversati sul terreno circostante.

Tutto il carico è stato recuperato e dopo aver adeguatamente bonificato la sede stradale da parte degli addetti dell’azienda, l’arteria viaria è stata riaperta al traffico attorno alle ore 13. Le operazioni in accordo tra i tecnici e agenti della Viabilità della Provincia di Perugia, comprensorio numero uno e la Polizia Municipale del comune di Città di Castello si sono dunque concluse con limitati disagi per gli automobilisti che sono stati dirottati, per il tempo necessario al ripristino della strada, nel percorso alternativo Vingone-Cerbara-svincolo piastra logistica per chi proveniva da Arezzo, mentre da Città di Castello il rientro sulla E45 con uscita a San Sepolcro.

Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, in questa circostanza con competenze specifiche anche sulla viabilità in qualità di Presidente della Provincia di Perugia ha ringraziato i tecnici e agenti del settore viabilità dell’ente di Piazza Italia, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la ditta specializzata al recupero del mezzo pesante e del carico disperso nel terreno, per la celerità, sinergia e professionalità del delicato intervento.