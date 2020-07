Cambio al vertice all'Ospedale Perugia, il sindaco Romizi omaggia l'uscente Onnis: "Ha rafforzata la nostra sanità"

Si è concluso nei giorni scorsi l’incarico affidato dalla giunta regionale dell’Umbria al commissario straordinario dottoressa Antonio Onnis per la gestione dell’azienda ospedaliera di Perugia. A nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la città di Perugia il sindaco Andrea Romizi ha voluto inviare il proprio saluto ed il ringraziamento ad Onnis per il lavoro svolto e per la proficua collaborazione durante il suo mandato.

“Il commissario Onnis – ha commentato il sindaco – si è trovato ad assumere un importante incarico in un periodo particolarmente delicato per la sanità umbra. Nonostante i tempi complessi Onnis ha saputo affrontare il proprio ruolo con estrema professionalità, impegno e dedizione alla causa comune, manifestando sempre una massima disponibilità al confronto con tutte le Istituzioni coinvolte. Siamo certi che l’azienda ospedaliera di Perugia esca da questa situazione complessa assolutamente rafforzata e più vicina ai cittadini, come confermano i tanti attestati di stima rivolti ai nostri operatori sanitari. Ed una parte di merito per questi risultati, non scontati, vanno riconosciuti al commissario Onnis cui rivolgiamo la nostra gratitudine per l’attività svolta ed un attestato di stima per le qualità umane e professionali dimostrate”.

Il sindaco ha voluto inviare un augurio di buon lavoro al nuovo commissario straordinario Marcello Giannico che si è insediato alla guida dell’azienda ospedaliera di Perugia proprio lo scorso 1 luglio, ereditando l’incarico di Onnis. “Rivolgiamo al commissario Giannico un caloroso benvenuto, confermando la completa disponibilità dell’Amministrazione comunale per ogni forma di collaborazione, dialogo e confronto”.