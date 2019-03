INVIATO CITTADINO Cambiamenti climatici, coinvolta anche l'Università di Perugia

I cambiamenti climatici sono anche… cosa nostra. La prestigiosissima newyorchese “The New York Academy of Sciences” (7 World Trade Center, 250 Greenwich St Fl 40, New York) presenta la straordinaria iniziativa “Friday For Future in New York”. Il tema è di scottante attualità, il problema ci coinvolge direttamente ad ogni livello, Paese e latitudine.

Questa prospettiva di finestra aperta sul futuro del pianeta (e su quello della specie umana) comporta l’attiva partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia. L’Ateneo perugino è coinvolto attraverso il Ciriaf e un qualificato Contributo scientifico inviato dal professor Franco Cotana. Il docente presenta il progetto: Albedo For Africa. Una strategia resiliente per la lotta ai cambiamenti climatici, contro la povertà e la fame in Africa. Fondazione sorella natura

Science for Decision-Making.

Il che conferma come vadano riconosciuti, con piena soddisfazione, l’attivismo e la qualità dello Studium della città d’Euliste.