Umbria, nuova impennata del caldo: le previsioni per i prossimi giorni

Nuova impennata del caldo in arrivo. Come spiega il sito specializzato Umbria Meteo "sull’Umbria la costante, da mercoledì 12 a lunedì 17 giugno, sarà il sole, solo temporaneamente offuscato dal passaggio di qualche velatura o stratificazione nuvolosa, specie durante la fase di massima intensità delle correnti meridionali tra venerdì 14 e sabato 15 giugno".



La giornata più calda "sarà probabilmente quella di venerdì 14 giugno quando a Terni potremo registrare se non superare temperature intorno ai 38°C, 36°C sul folignate, 35°C nel fondovalle perugino e 34°C a Città di Castello".



Per quanto riguarda il fine settimana, secondo Umbria Meteo ci sarà un "calo termico ma apprezzabile soprattutto a partire da domenica 16 giugno, umidità non elevatissima ma ben presente, venti deboli o temporaneamente moderati durante le ore centrali del giorno, provenienti dai quadranti meridionali".