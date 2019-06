Ondata di caldo, ancora giornate roventi: Perugia da bollino rosso

Nuova allerta del Ministero della Salute: ancora giorni da bollino rosso a Perugia. Temperature percepite dai 33 ai 36 gradi nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno.

Come spiega il Comune di Perugia, in una nota ufficiale, "a seguito del bollettino trasmesso in data odierna, mercoledì 12 giugno 2019, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per la giornata di mercoledì 12 giugno e per le successive giornate di giovedì 13 e venerdì 14, sono previste le temperature massime percepite rispettivamente di 33, 33 e 36 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiara attiva, per i giorni sopra indicati, la fase di forte disagio (livello 3)".

Secondo le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo in Umbria ci sarà una nuova impennata delle temperature.