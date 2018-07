Nuova ondata di caldo, allerta per due giorni a Perugia: come difendersi dall'afa

Due giorni di allerta per il caldo a Perugia, nel pieno di Umbria Jazz 2018. E il Comune dichiara ufficialmente l'allerta di secondo livello.



Spiega Palazzo dei Priori, con una nota ufficiale: "A seguito del bollettino trasmesso in data odierna, 18 luglio 2018, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per le giornate di giovedì 19 e venerdì 20 luglio 2018, sono previste temperature massime percepite di 33 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiara attivata per le giornate sopra indicate, la fase di disagio (Livello 2)".

Qui le previsioni meteo per i prossimi giorni: in Umbria temperature anche sopra i 35 gradi.