Buone Notizie - Centro storico, riapre il Caffè di Perugia in via Mazzini: made in Umbria e ambiente cool

Era stato definito il bar più cool di Perugia, appena aperto alcuni anni fa. Ma i costi, la crisi e scelte commerciali hanno provocato una serie di chiusure, riaperture e nuove serrate. Ora però il Caffè di Perugia - in queste ore - è pronto per risorgere per l'ennesima volta grazie agli investimenti e al piano studiato Nazzareno Cherubini, già proprietario di marchi importanti come il Gatto Nero e di Mediterraneo Pasta Pizza e Pomodoro. Con la stagione calda alle porte il locale di via Mazzini punterà molto sui tavoli esterni proponendo sia il servizio bar che ristorazione: ristorante e pizzeria. Riqualificate le sale interne. Il Caffè sarà aperto dalle 7 della mattina fino a notte tarda tutti i giorni della settimana. La riapertura permetterà una decina di nuove assunzioni che di questi tempi è una bella notizia. Ampio spazio ai prodotti del made in Umbria.