INVIATO CITTADINO Un nuovo ristorante al posto del Caffè di Perugia?

Caffè di Perugia, si parla di sushi. Fra le ipotesi e i rumor diffusi nell’acropoli, anche quella di somministrazione del pesce crudo all’orientale in quegli splendidi locali che fa tristezza vedere tristemente sbarrati.

Non è che per la Vetusta sia esattamente una novità. Anzi, esistono diversi esercizi che propongono “anche” o “prevalentemente” sushi. Ma pare che qualcuno abbia già chiuso e che in questa direzione il business non prometta granché di buono.

Eppure, nelle settimane scorse, una società meridionale ha contattato un esercizio commerciale di corso Vannucci proponendo un subentro, accompagnato da una consistente buonuscita con mutazione di tabella merceologica: da accessori d’abbigliamento a ristorante. Come sia, non se ne è fatto più nulla, ma risulta che ci fosse un piano assai dettagliato, un progetto bell’e pronto, accompagnato da una proposta economica interessante, per una spesa iniziale non lontana dal mezzo milione di euro.

C’è però da rilevare che, specie in questo periodo, è assai basso l’appeal della cucina orientale a base di riso insieme ad altri ingredienti come pesce, alghe nori, uova o avocado. Lo stesso concetto di “crudo” sembra poco attirare i consumatori.

Come sia, se c’è chi è disposto a sborsare quattrini per lanciarsi in questa intrapresa, evidentemente deve aver fatto i propri conti per affrontarla con qualche speranza di successo.

Adesso, giunge voce che stia maturando una richiesta per spostare questo genere di proposta al Caffè di Perugia. Proprio nella centralissima via Mazzini che ormai si presenta, in netta prevalenza, decisamente orientata al settore della ristorazione, volante o meno che sia. Se son rose…