Busitalia, nuove regole di accesso per i bus a partire dall'11 luglio

Ristabilite in Umbria le consuete modalità di convalida dei titoli di viaggio. Da sabato 11 luglio, sarà infatti ripristinato l’accesso dalla porta anteriore per gli autobus urbani. In una nota Busitalia (Gruppo FS Italiane) spiega che il passeggero, come indicato dalla nuova segnaletica presente a bordo, una volta entrato dovrà vidimare il proprio biglietto o abbonamento presso l’apposita macchinetta, allontanandosi subito dopo senza sostare nelle vicinanze del conducente e sedendosi nei posti indicati.

Per garantire le condizioni di massima sicurezza e in linea con le misure di distanziamento in vigore, a tutela dei passeggeri e dei conducenti, le postazioni di guida dei mezzi sono state allestite, ove necessario, con una paretina trasparente. “I passeggeri prima di salire a bordo dei mezzi sono invitati ad acquistare il titolo di viaggio presso le biglietterie Busitalia o le rivendite presenti sul territorio