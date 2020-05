Quei bestioni, sempre più grossi e vuoti, continuano a scassare la pavimentazione di piazza Cavallotti

Quei bestioni, sempre più grossi, sempre più vuoti (non solo perché siamo in tempi di virus), continuano a scassare la pavimentazione di piazza Cavallotti. Non c’è verso di fermarli. Il fatto è che quel selciato non regge alla sistematica sollecitazione cui viene incessantemente sottoposto ed è regolarmente scollato. Almeno nel punto che circonda la piccola vera attigua alla grata di raccolta delle acque, e in aderenza a quelle pietre ballerine e sbriciolate. Al centro della strada per chi proviene da via Cesare Battisti.

Quelle transenne stanno lì da qualche mese, per l’esattezza dal giorno di domenica 16 febbraio, quando furono piazzate a seguito della caduta di una donna cui si era infilato il tacco in una delle cospicue fenditure che si formano fra una pietra e l’altra. Il cemento non tiene: questo è certo. E il problema è irrisolvibile.

Così i pullman bestioni devono prendere la curva larga per girare in piazza degli Aratri. Non è un bel vedere quelle transenne in mezzo alla strada. E anche l’intervento (che sarebbe ora di porre in atto) non risolverà un bel niente. A breve, tutto tornerà come prima: pietre sconnesse, fenditure insidiose, materiali sgretolati, tutto un ballare di sassi al passaggio dei mezzi. Non c’è più sordo di chi non vuol sentire.