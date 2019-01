Buone pratiche e attività dedicate agli amici a 4 zampe, così può rinascere il parco della Pescaia

Far rivivere un parco pubblico, quello della Pescaia in particolare, rafforzando ia vita della comunità di quartiere e accrescere il senso civico di ogni singolo cittadino. Con questi obiettivi che guidano la sua attività, l’Associazione per i diritti degli anziani (Ada) Umbria Onlus, sabato 12 gennaio, ha promosso insieme al Gruppo cinofilo perugino "Aldo Cavicchi" una giornata rivolta ai cani e ai loro padroni che ha ospitato attività per gli amici a quattro zampe e momenti di convivialità.

Un’iniziativa che ha segnato l’inizio di un percorso di collaborazione tra i due soggetti ed è stato il primo di una serie di eventi volti a favorire il rapporto tra il cane e le persone che “per essere positivo – hanno spiegato da Ada Umbria – deve associare i bisogni degli uni e degli altri e guardare al benessere di entrambi”.

All’evento è intervenuta anche l’assessore comunale Cristiana Casaioli. “Oggi gli animali in genere, ma i cani in particolare – ha spiegato Ada Girolamini, presidente di Ada Umbria –, sono di compagnia per le persone sole, oltre a svolgere funzioni terapeutiche per superare molte difficoltà”. La giornata ha previsto, dopo il ritrovo, attività di agility dog con gli istruttori del Gruppo cinofilo perugino nell’area campetto vicino la Casa del parco, luogo che a seguire ha ospitato un picnic per tutti i partecipanti.

“Noi cerchiamo di dare in questa sede delle informazioni e di aiutare i proprietari a mettere in pratica alcuni insegnamenti – ha spiegato Enrico Sguilla, responsabile tecnico e istruttore del Gruppo cinofilo perugino ‘Aldo Cavicchi’ – in modo tale da creare una condizione che sia lungimirante nei casi di attività agonistica ma anche nel rapporto con la città. Dal punto di vista sociale, cerchiamo anche di aiutare i proprietari a essere più responsabili nell’affrontare con il proprio cane una città, un ristorante, un albergo o l’ingresso in ospedale”.

Una giornata che si è dimostrata un altro modo positivo per rivitalizzare quest’area verde alle porte dell’acropoli perugina e la vita del quartiere. “Questo parco – ha aggiunto Girolamini – è stato oggettivamente liberato da tante presenze non rassicuranti, ma ancora i cittadini non se ne sono impadroniti”. L’iniziativa ha voluto quindi favorire un sano rapporto tra persone e animali, ma anche aumentare il senso civico dei padroni degli amici a quattro zampe.

“Il parco della Pescaia – ha concluso Ada Girolamini – è normalmente il luogo in cui i cani passeggiano con i loro padroni, purtroppo non sempre nel rispetto delle regole. È munito di un’area dedicata ai cani all’uscita lato via del Lavoro, che necessita di continua pulizia e che i volontari seguono con una certa continuità. Già nello scorso anno l’Ada Umbria Onlus ha promosso due iniziative per la salute dei cani e il rispetto delle regole nelle aree pubbliche”.