Buche e transenne, il percorso ad ostacoli per passeggini e carrozzine a Porta Eburnea e via Fiorenzo di Lorenzo

La situazione dei marciapiedi e delle strade di via Fiorenzo di Lorenzo e in via Eburnea è terribile e difficoltosa per genitori con i passeggini o disabili in carrozzina.

Buche, avvallamenti, ostacoli improvvisi rendono difficile il transito con passeggini e carrozzine, ma anche a piedi per persone con difficoltà a deambulare.

Adesso si è venuto a creare un altro ostacolo: sono comparse delle transenne a ridosso del muraglione dell'ex carcere di piazza Partigiani e i pedoni sono costretti a scendere dal marciapiede e percorrere un tratto in mezzo alla strada.

La mamma che ha inviato foto e filmato ritiene che sia tutto molto rischioso. Impossibile non darle ragione.