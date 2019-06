Vittorio Brumotti a Rasiglia, il cicilista alla scoperta dei tesori italiani del Fai

E' arrivato a Rasiglia, pedalando. Vittorio Brumotti ha fatto tappa nel borgo delle acque umbro durante il viaggio in giro per l'Italia alla scoperta dei tesori del Fai, il Fondo Ambiente Italiano: "Assaporando il centro Italia. Tra amici animali e borghi medievali viviamo solo giornate speciali", scrive in un post su Facebook.

Il viaggio di Brumotti - Il campione del mondo di bike trial 2006, detentore di 10 Guinness World Records, sottolinea il Fai sul suoi sito, parte per un nuovo tour dell'Italia in bici. E ancora: "Torna Fai Brumotti per l'Italia seconda edizione: un viaggio unico che unisce arte, cultura, sport e solidarietà. Partirà il 18 giugno da Milano un nuovo appassionante tour a due ruote attraverso tanti luoghi speciali della nostra penisola tra cui molti Beni del Fai e alcune tappe dedicate a I Luoghi del Cuore. Nel segno di un turismo lento che si prende il tempo per riscoprire la bellezza più autentica del nostro Paese in modo sostenibile". Qui trovate tutto il programma e le tappe.