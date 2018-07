Quella boutique diventa uno splendido atelier con le creazioni inedite dell'artista Giuliano Giuman

Quella boutique, che esiste dal 1880, fu già calzoleria artigiana e… tanto altro.Poi, dal 1972, subentrò Nando Placidi che ne fece un negozio di altissima classe. “L’ultimo restyling – dice il titolare – risale a 20 anni fa: era ora di rimettere mano al look”.

Siamo andati a vedere come il tutto si trasforma. Il colore è uniformemente bianco: niente più cieli azzurri nella seconda parte del negozio al soppalco. E poi diventa un vero atelier d’arte. Come da noi annunciato, sabato apre la mostra di Lucia Bosè e saranno in esposizione opere assolutamente inedite del nostro Giuliano Giuman. La Bosè (a Perugia già da stasera) presenta specchi e ritratti di dive del passato.

Giuman propone un’opera stratosferica come “Femina”, a entrare sulla sinistra. Poi tre straordinarie composizioni che coniugano olio su tela e vetro, oltre a foto in b/n fuse a gran fuoco. Una vera chicca, ancora coperta, è l’opera “Autoritratto” posta in vetrina. Si tratta di uno specchio retroilluminato che consentirà a ogni passante, e potenziale cliente, di vedersi riflesso su quella speciale superficie.Mirabilia, dunque, attendono chi si trovi a passare, o a entrare, in quel rinnovato negozio di corso Vannucci.