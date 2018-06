Il XX Giugno a Perugia, tutto pronto per la festa degli eroi: il programma degli eventi

Presentati tutti gli appuntamenti per la festa del XX Giugno perugino che saranno portati avanti dall’Associazione Famiglia Perugina, dalla Società il Bartoccio, dalla Società Operaia, dall’Associazione Borgo Bello e, da questa edizione 2018, si sono aggiunte anche le associazioni Ecomuseo del Tevere e quella di Pretola. Primo Tenca (della Soc. Operaia) che ha presentato le personalità presenti al tavolo dei relatori ed ha illustrato il calendario degli appuntamenti che si articoleranno da sabato 16 giugno fino a mercoledi 20 giugno.

Stefano Vaselli ( Borgo Bello), Renzo Zuccherini ( il Bartoccio) e Giovanni Brozzetti (Presid. Famiglia Perugina) hanno sottolineato quanto la data del XX Giugno susciti sempre una grande emozione; “ è la festa dei perugini “ ha commentato Brozzetti “ ed è in queste giornate che si sente più forte il senso di appartenenza e di responsabilità per i valori che i nostri antenati continuano a trasmetterci incessantemente dal quel lontano XX Giugno del 1859. Proprio con questo spirito anche altre realtà del sociale perugino hanno dato l’adesione alla ricorrenza che è divenuta un insegnamento di quell’eredità così grande che non basta solo celebrare ma che deve diventare per tutti lo stimolo per diventare protagonisti del nostro tempo , per contribuire a tracciare un percorso comune.

Dal ricco calendario degli eventi si segnala la data di sabato 16 Giugno, presso la sala Miliocchi ( Corso Garibaldi) dove si terrà la Cena del XX Giugno; e quella di mercoledi 20 Giugno dove , dalle 10 della mattina fino alle 18,15 , si articoleranno incontri, visite guidate alla Galleria Nazionale dell’Umbria, celebrazioni, conferenze, concerto del coro dei Cantori di Perugia con la corale polifonica di Ponte Valleceppi e “ Quintetto Gli Ottoni“. Nell’ambito delle manifestazioni coordinate dal Comitato fra le Associazioni Cittadine e Rete degli Studenti, ANPI sez. Bonfigli, Unione Universitara, Radio Cult, la Tramontana questa edizione 2018 sarà una vera Festa Grande quale momento di commemorazione della ricorrenza “1859-1944 dalla libertà alla liberazione” dove, a chiusura di tutti gli eventi, domenica 24, dopo gli spettacoli e la passeggiata lungo il sentiero delle lavandaie, alle 13 si chiuderà il sipario con il pranzo presso il CVA di Pretola