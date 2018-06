Verità o leggenda metropolitana? Ma quella canna di fucile al XX Giugno è di diverso materiale

Verità o leggenda metropolitana? Qualcuno lo diceva… e noi segnaliamo la pista agli studiosi: storici, critici e storici dell’arte. Intorno agli anni Cinquanta, circolava in città una chiacchiera: si diceva che qualcuno avesse strappato la canna del fucile del patriota al monumento del XX Giugno al Frontone. E che poi fosse stata rifatta. Ma non nella stessa fusione in bronzo, bensì saldandoci del comune ferro.

Effettivamente, a giudicare dalla foto in pagina, la differenza è palese. Il calcio e la parte compatta del fucile è della stessa materia: porta i segni dell’invecchiamento del bronzo, con striature verdastre tipiche di questo materiale. Al contrario, la canna del fucile è in ferro, ossidato, ma di caratteristiche e colore sensibilmente diversi dal contesto. Niente più che un’ipotesi, s’intende. Ma una pista che – in occasione della storica ricorrenza cittadina – offriamo agli studiosi e ai ricercatori. Vera o falsa? Limitiamoci a dire: plausibile.