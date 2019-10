Bonus nascita di 300 euro, i Comuni della Zona Sociale 1 fanno sul serio

Oltre le parole, i fatti. Si parla molto di denatalità in Italia e specialmente in Umbria, una delle regioni con il tasso di popolazione anziana più alto del Paese. La Zona sociale 1 dell’Alto Tevere ha pensato allora di passare all’azione, con un piccolo, ma incoraggiante intervento: un bonus di 300 euro per ogni nuovo nato. Il provvedimento vuole incidere soprattutto in quei comuni più piccoli, dove si registra un calo di nascite più marcato (fino al 6% in meno di nati all’anno, dati raccolti tra il 2011 e il 2018).

Nella misura rientrano i nati tra il 1 gennaio 2019 e il 31 agosto 2020 nei Comuni con una popolazione inferiore a 3500 abitanti.

Questo è quanto dichiarano gli amministratori del Comune di Città di Castello, capofila della Zona sociale: “Pensiamo che la genitorialità sia una scelta consapevole e personale, nella quale lo Stato non debba entrare ma pensiamo anche che lo Stato abbia il dovere di sostenere chi vuole avere figli, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono a questa scelta non rendendola davvero libera”.

Il totale degli stanziamenti varati ammonta appena a 20 mila euro complessivi (ripartiti dalla Regione Umbria dal Fondo nazionale), una cifra davvero esigua che dovrebbe far riflettere su come basti poco per incoraggiare e sostenere le famiglie che decidono di mettere al mondo un figlio, cittadino del domani.

Ancora il commento degli amministratori della zona sociale 1: “La famiglia diventa sempre più piccola: diminuiscono le coppie con figli e aumentano quelle senza figli, le famiglie ricostituite e le unioni libere; cresce il numero delle monogenitoriali e delle famiglie unipersonali. In particolare si evidenzia come oltre l’88% della popolazione si concentri nei 3 Comuni più grandi e come dal confronto 2018-2011 emerga una diminuzione dei residenti in tutti i Comuni, con un decremento particolarmente significativo nei piccoli Comuni. Per questo il bonus di 300 euro per i nuovi nati del 2019 è stato concentrato in quelli sotto i 3500 abitanti”.

Non solo bonus nascita. Oltre all’incentivo per i nuovi nati, lo stanziamento del fondo serve anche a potenziare altri servizi alla genitorialità come i Centri famiglia e attivare servizi di sostegno alle pratiche dell’affido e dell’adozione o sostenere le situazioni di genitorialità vulnerabile.