Luce e gas, arrivano gli aumenti: bollette salate da ottobre

Luce e gas, autunno di rincari nelle bollette. Ecco il conto, annunciato da all'Autorità per l'energia, Arera: dal primo ottobre la spesa per l'energia per la famiglia tipo in tutela registrerà un incremento del 7,6% per l'energia elettrica (+1,5 centeuro/kWh) e del 6,1% per il gas naturale (+4,78centeuro/Smc) rispetto alla spesa del terzo trimestre.

Il Condacons non ci sta: “Nel 2018 le famiglie hanno subito un abnorme aumento delle bollette al punto che da inizio anno le tariffe del gas sono rincarate complessivamente del +13,6%, quelle della luce del +11,4% - spiega il Presidente del Condacons Carlo Rienzi – Incrementi che incidono sui bilanci familiari, specie per i nuclei più numerosi e quelli a reddito medio-basso, e che non appaiono giustificati da un reale rialzo dei costi della materia prima”.