Altri due giorni di blocco del traffico a Perugia e Ponte San Giovanni: gli orari

Altri due giorni di limitazioni al traffico. Oggi e domani (2 e 3 gennaio 2019) blocco a Perugia e Ponte San Giovanni. Il blocco sarà attivo in tutti i fine settimana (sabato e domenica) fino al 31 marzo 2019, ad esclusione del week end del 5 e 6 gennaio.

Il blocco e le deroghe - I limiti alla circolazione riguardano esclusivamente i veicoli più inquinanti, quelli al di sotto della categoria euro 3 compresa.

Nel dettaglio, nelle giornate di stop sarà fatto divieto di circolazione dalle 00,00 alle 24,00 per i veicoli privati caratterizzati da una categoria emissivapre Euro, ossia Euro zero (ovvero i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"), mentre dalle 8,00 alle 16,00 sarà vietata la circolazione per i veicoli privati Euro 1, Euro 2 e Euro 3 (compresa), a benzina e diesel, nonché i ciclomotori e i motocicli a due tempi Euro 1 o precedente. E’ fatto, inoltre, divieto di circolazione per veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 Q, diesel, privati e commerciali, non dotati di dispositivo di controllo del particolato. In deroga ai provvedimenti di cui ai punti precedenti sono autorizzate al transito le autovetture elettriche ed ibride, quelle alimentate a gas metano e GPL, i veicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati per 4 o più posti e con almeno 2 persone a bordo se omologati per 2 o 3 posti (car pooling), nonché i veicoli oggetto di deroga specifica.

