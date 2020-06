'Black Lives Matter', dagli Usa a Perugia: manifestazione in piazza per George Floyd

Nelle strade degli Stati Uniti d'America non si placano le proteste e continuano le manifestazioni in favore di George Floyd, l’afroamericano 46enne morto soffocato durante un fermo di polizia a Minneapolis. E dalle città americane l'eco delle mobilitazioni arriva fino a Perugia, dove un gruppo autonomo di ragazzi si mobilita nel segno di #BlackLivesMatter.

Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 16 in Piazza IV Novembre, è infatti in programma una manifestazione in sostegno dei cittadini Usa che stanno protestando e lottando per rivendicare i propri diritti. Ad annunciarla in una nota gli attivisti perugini che si sono "uniti nella convinzione che, partendo dal basso e dalle giovani generazioni, è possibile sensibilizzare la cittadinanza e cambiare la società. L’adesione alla manifestazione è libera e coinvolge i soggetti più diversi, dai privati cittadini alle associazioni".

Perugia si allinea quindi alle numerose azioni dimostrative che si stanno svolgendo su scala mondiale, per ribadire il rifiuto verso ogni forma di violenza, 'police brutality', razzismo e discriminazione. "Un’aggregazione pacifica - aggiungono gli organizzatori -, volta a promuovere una sensibilizzazione solidale e a dare spazio e parola alle minoranze e gruppi sociali che sono oggetto di discriminazione negli Stati Uniti, in Italia, a Perugia e nel mondo. Non è ammesso nessun episodio di violenza o disturbo pubblico: la manifestazione è rivolta a individui uniti per una causa specifica ed esclude ogni tipo di propaganda partitica. Tutti sono inoltre tenuti a rispettare l’obbligo di mascherine e le distanze di sicurezza".

Ci sarà un discorso introduttivo seguito da 9 minuti di silenzio, dove i partecipanti si inginocchieranno tenendo il pugno alzato, come simbolo di protesta per l’omicidio di George Floyd. È prevista poi una 'open mic session' "aperta - concludono gli attivisti perugini - a tutti coloro che vorranno condividere le proprie storie riguardo ogni tipo di discriminazione o fatti e argomenti che possano favorire la sensibilizzazione generale".