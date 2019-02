Bimbo di colore "bullizzato" dal maestro, fare subito chiarezza e punire

Un maestro entra in aula in una scuola di Foligno e indicando un bambino di colore avrebbe detto: “Guardate quanto è brutto” per poi farlo sedere di spalle e lontano dai compagni. L’episodio è stato segnalato dal sito Tuttoggi e ripreso dagli altri mezzi di informazione. Il maestro si è giustificato riportando l’episodio all’interno dell’attività didattica come esperimento sociale.

“Siamo stati informati di questo presunto caso e stiamo predisponendo tutti gli accertamenti necessari” è il commento della dirigente dell’ufficio scolastico regionale Antonella Iunti rilasciato all'Ansa.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di LeU ha “presentato un'interrogazione parlamentare al governo perché su una vicenda del genere è sempre bene vederci chiaro, fino in fondo. Voglio sapere innanzitutto se questa mostruosità è per davvero accaduta e in che modo. Io mi auguro di no, per il bene di tutti. Ma se fosse vero, l'insegnante andrebbe immediatamente sospeso”.

“Estremamente preoccupante e da condannare l’episodio che si sarebbe verificato a Foligno, in una scuola elementare, dove un bambino di colore sarebbe stato costretto dal maestro a voltarsi verso la finestra e additato come ‘brutto’”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, appresa la notizia.

“Si tratterebbe di un fatto di una gravità inaudita – dice la presidente Porzi – che avrebbe riguardato un ambiente, come quello della scuola, in cui gli insegnanti dovrebbero essere baluardi nei valori di convivenza civile, rispetto delle regole e rispetto reciproco. Nonostante il docente abbia parlato di un ‘esperimento sociale’, il gesto resta di una gravità e di una pericolosità impressionante. E’ il momento di fermarsi e di provare a riflettere su dove stiamo andando”.