Fondazione Cassa di Risparmio: sei milioni per lavoro, ricerca, sociale e arte

Bandi a tema, progetti propri, iniziative realizzate con altre Fondazioni di origine bancaria e in collaborazione con altre Istituzioni. Sono questi i principali strumenti previsti nel Documento Programmatico Previsionale 2020 con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia realizzerà gli interventi con e a sostegno del territorio per l’anno in corso.

Il documento, che contiene nel dettaglio le modalità con cui verranno investite le risorse stanziate– almeno 6 milioni di euro – le priorità su cui intervenire, gli obiettivi e le azioni con cui perseguirli, verrà presentato nel corso di un incontro che si tiene mercoledì 15 gennaio, alle 16.30, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani (Corso Vannucci, 47 – Perugia).

Con il nuovo Documento la Fondazione darà attuazione alle sei linee strategiche indicate nel Documento Programmatico Triennale 2020-2022 presentato a novembre 2019: lavoro; ricerca e sviluppo; promozione e solidarietà sociale; valorizzazione del territorio; contrasto alla diffusione di comportamenti a rischio; tutela valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico e culturale.