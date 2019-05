Sostenibilità dei servizi, coesione sociale e nuovo welfare, la cooperativa Polis a confronto su bilancio e prospettive

Sostenibilità dei servizi, coesione interna ed esterna, fare bene il welfare e sostenere l’attività dell’impresa no profit. Sono le linee guida che hanno animato, e dirigono, l’azione della cooperativa sociale Polis, sottoposte alla verifica dell’Assemblea ordinaria dei soci per giovedì 30 maggio alle ore 16.30 presso l’hotel Quattrotorri.

L’assemblea è un momento per guardare al futuro, pensare ad un nuovo modello di welfare basato sul bene comune, rendendosi protagonista dell’innovazione culturale per l’eccellenza dei servizi alla persona. Per fare questo Polis promuove la coprogrammazione e la coprogettazione sociale come nuova modalità di affidamento dei servizi e cura la centralità della persona e dei suoi bisogni per l’innovazione dei servizi, in totale trasparenza.

I numeri

I soci lavoratori, nel 2018, erano 1.048 (82% femmine, 18% maschi), con 229 assunzioni e 197 uscite (con un saldo di 32 assunti); i contratti sono 695 part time e 353 full time per le figure professionali di educatore, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario e addetto ai servizi. Polis opera nei settori dell’infanzia, degli anziani, della disabilità e della salute mentale assistendo 6.000 persone. Il bilancio consuntivo è stato chiuso a 37.846.658 euro; il previsionale a fine 2018 a 37.673.191 euro e quello di previsione per il 2019 ammonta a 38.556.851 euro.