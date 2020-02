La "Nuvola rosa" tra le nove biblioteche più innovative al mondo

NewsWeek incorona la "Nuvola" come una delle biblioteche più innovative del mondo.

Il giornale statunitense mette al quarto posto, tra le migliori nove, la biblioteca comunale "Sandro Penna" nella speciale classifica tra le strutture più innovative del mondo.

"In un paese noto per l'architettura classica e gli edifici storici, la Biblioteca Sandro Penna si distingue per la sua estetica moderna. Ospitando libri e multimedia, questa biblioteca è stata costruita nel 2004, prende il nome da un poeta locale ed è facilmente identificabile dal suo piano circolare in vetro rosa che ricorda un disco volante" si legge nell'articolo che mette in rapporto la bellezza della lettura con le caratteristiche architettoniche della biblioteca.

A San Sisto la struttura a nuvola rosa, le scaffalature dove i lettori possono aggirarsi liberamente e la luminosità sono gli elementi che ne fanno una meraviglia nel mondo.