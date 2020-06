Bevagna, l’opera di Andrea Camassei torna all’antico splendore

Prosegue l'attività di riqualificazione del patrimonio artistico del territorio di Bevagna. L’Amministrazione comunale sta recuperando una bellissima tela di Andrea Camassei, una delle opere più importanti all’interno della Pinacoteca.

Il dipinto, alto circa 3 metri, raffigura “l’Immacolata Concezione, l'Eterno tra angeli ed i Santi Andrea Apostolo, Bonaventura, Vincenzo Vescovo di Bevagna e Nicola da Tolentino”.

I lavori, purtroppo interrotti nel periodo di emergenza sanitaria, sono curati dalla restauratrice Lorella Giovannelli, che ha lavorato negli anni passati a Bevagna su altre opere della pinacoteca civica e sugli affreschi della chiesa di Sant'Agostino. Il dipinto del XVII secolo al momento è nella fase della ripulitura e già si colgono dei particolari che prima erano nascosti dallo strato dei colori.

“L'opera – commenta Giovannelli - presentava uno stato di conservazione pessimo, sia del supporto in tela che degli strati preparatori e pittorici. Il restauro è attualmente alla fase di pulitura della pellicola pittorica. Si tratta di un dipinto di notevole qualità artistica e avvolto da suggestive vicende storiche”.

Una volta ultimata l’operazione di restauro, la tela sarà collocata nella ricchissima pinacoteca comunale, insieme ad altri capolavori che offrono al visitatore un'ampia testimonianza della produzione artistica e della devozione locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Nel nostro paese tanti sono i gioielli che possiamo mettere in mostra per accogliere nel migliore dei modi i turisti – commenta il sindaco Annarita Falsacappa -, quei visitatori che sanno apprezzare la nostra cucina genuina, fatta con prodotti di qualità, la bellezza e la varietà del nostro paesaggio, oltre alla straordinarietà dei suoi monumenti e delle tante opere d'arte. E’ bene valorizzare quanto di bello ci circonda, il risultato di questo intervento di restauro, come si comincia a vedere, è straordinario. Per chi lo desidera l'opera in restauro potrà essere visionata dalla fine di giugno, previo appuntamento, contattando la segreteria del museo stesso”.