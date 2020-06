Bevagna, i vigili del fuoco salvano un cane caduto nel fiume: "Cerca casa, adottatelo"

E' caduto nel fiume, a Bevagna, e stamattina, dopo una notte lunghissima, i vigili del fuoco di Foligno lo hanno tratto in salvo. Sfinito, ma salvo. Ora il cane di circa due anni è stato preso in carico dalla clinica veterinaria di Narni per i vari controlli e prepararlo per una possibile adozione. Da qui l'appello dei vigili del fuoco per trovargli una nuova casa. Per chi è interessato basterà contattare la Usl di Foligno/Spoleto che lo dà in adozione già con microchip e vaccini.

