Una serata di arte, motori e beneficenza per combattere la poliomielite nel mondo

Rotary International, Massimiliano MaMo Donnari e AD Motor insieme per la campagna di vaccinazione contro la poliomielite.

Si è svolta presso la tenuta San Masseo di Assisi la consueta festa di carnevale organizzata dal titolare Cesare Carloni e arricchita dalla presenza della concessionaria AD MOTOR con Emanuele Mantovani per la presentazione della nuova BMW X6.

Nell’occasione è stata presentata anche un’opera di Massimiliano MaMo Donnari, nello specifico una bomboletta dipinta raffigurante Ornella Vanoni dentro una teca in plexiglass, messa a disposizione per beneficenza, con il ricavato che è andato a finanziare il progetto “End polio now”, la missione di Rotary International per la eradicazione della polio. Per l’occasione è stato invitato Simone Francesco Cociani, presidente del Rotary Perugia.

MaMo ed AD Motor, infine, stanno organizzando un grande evento per fine marzo; un evento che ha che fare con la regina d’Inghilterra, le auto ad emissioni zero e un veicolo che è una vera e propria icona.