Serata di beneficenza con Angsa, battuti all'asta due MaMo per aiutare i genitori di ragazzi autistici

Una serata dedicata agli altri e alla bellezza. E' quella che si è svolta alla Tenuta San Masseo (in collaborazione con Foodie Catering) in occasione della prima cena di gala di beneficienza a sostegno dell'Angsa Umbria (Associazione nazionale genitori soggetti autistici).

Al'appuntamento, organizzato da Cesare Carloni, è intervenuta la presidente nazionale dell'Angas, Paola Carnevali Valentini, che ha presentato l'attività dell'associazione.

La serata è stata allietata dalla proiezione di video e momenti di allegria con musica e animazione. Momento molto importante l'asta per raccogliere fondi. In particolare due dipinti di Massimiliano MaMo Donnari che sono stati acquistati ad un valore molto alto, a beneficio dell'associazione.

Tutti gli invitati era in dress code: blue tie, visto che il blu è il colore dell'autismo.