Borgo Bello, il belvedere vede la luce grazie al lavoro dei volontari

Il più belvedere di Perugia, realizzato con lavoro volontario, in fase di completamento al Borgo Bello. L’inaugurazione domani alle 19:00. Il presidente Enzo Garghella e tanti soci dell’Associazione di cultura popolare Circolo del Tempobono sono al lavoro con badili e motoseghe. Devono completare, entro domani sera, un lavoro che ha carattere di eccezionalità.

Proprio davanti al Circolo, oltre la strada, quel fazzoletto di terra attendeva da anni una sistemazione. Il Comune di Perugia e la Regione hanno erogato un contributo all’Associazione Borgo Bello che ne ha girata una quota da destinare a questo prezioso recupero.

Così hanno riportato terra per livellare, hanno piastrellato una parte con mattonellone in cemento granigliato per rendere il fondo praticabile. Per sedili, dei grossi tronchi tagliati a metà. Poi una staccionata ecologica, ancora da completare. Sopra la parte rifinita verranno sistemati dei tavoli per condividere momenti di socialità conviviale.

Per domani sono previste torta al prosciutto e porchetta… a gràtise, secondo tradizione di questa associazione che radica ai primi del secolo scorso. La vista che si può godere da questo punto è unica: Assisi, Santa Maria degli Angeli, Bastia, Spello. Ma anche Monteluce, San Bevignate e, a sinistra, l’acropoli con le sue emergenze storico-architettoniche.

La zona, insomma, è diventata un must. Dietro San Domenico (Museo Archeologico, Archivio di Stato e tanto altro), l’anfiteatro del Borgo Bello, sede di tanti eventi estivi. E poi questo angolo di paradiso, frutto di lavoro volontario, concreto esempio di senso civico e democrazia partecipata.