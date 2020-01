Logge di Braccio, 30.000 i visitatori nel nuovo Eurochocolate Store. E domani arriva la Befana

Un traguardo importante quello raggiunto dal nuovo punto vendita di Eurochocolate, aperto a fine Novembre sotto le Logge di Braccio in Piazza IV Novembre a Perugia. Sono state già 30.000 le persone che hanno varcato la soglia di questo nuovo tempio del Cioccolato che si distingue da quello già presente in piazza per la presenza di tutta la gamma dei prodotti Perugina.

"Uno shop-in-shop - dichiara Eugenio Guarducci - che ha risposto positivamente alle nostre aspettative, ma soprattutto a quelle dei tanti turisti che hanno affollato Perugia in questo lungo mese di festività".

Nel frattempo sono già 1000 le calze della Befana confezionate e vendute nei due punti vendita. Una di queste è stata regalata a un personaggio conosciuto dai frequentatori del Centro Storico di Perugia: Paolo Orlando Operatore Ecologico della Gesenu.

"Lui di scopa se ne intende - aggiunge Guarducci - e grazie al suo saper fare garantisce ogni giorno, insieme ai suoi colleghi, la pulizia impeccabile del Centro Storico. Per questo va il nostro ringraziamento".