L'Umbria ha un nuovo beato: come partecipare alla cerimonia di beatificazione di Carlo Acutis

L'Umbria ha un nuovo beato. Si aprono il 7 luglio le iscrizioni per partecipare alla cerimonia di Beatificazione del venerabile Carlo Acutis che si svolgerà sabato 10 ottobre nella Basilica papale di San Francesco alle ore 16 e sarà presieduta dal cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Oltre ai posti all’interno della Basilica sono previsti maxi-schermo all’esterno e, comunque, anche per poter accedere alle aree esterne, sarà necessario il pass.

Per poter partecipare alla cerimonia è obbligatorio registrarsi sul sito. www.assisisantuariodellaspogliazione.com alla sezione ‘Carlo Acutis’. Le iscrizioni, che rimarranno aperte fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle normative anti-Covid, vanno effettuate sia per gli individuali che per i gruppi attraverso gli specifici moduli. A coloro che si iscriveranno saranno poi comunicati, entro il mese di agosto, il posto loro assegnato, il pass d’‘ingresso e i modi di partecipazione.

Per gli operatori della comunicazione ci sarà una sezione ad hoc con le modalità di accreditamento. A breve sarà reso pubblico il programma degli eventi e momenti collaterali, considerando che dal 1 al 17 ottobre sarà possibile venerare il corpo di Carlo Acutis presso il Santuario della Spogliazione (piazza Vescovado) dove è sepolto. Per informazioni e chiarimenti si può comunque inviare una email all’indirizzo: beatificazioneacutis@assisisantuariodellaspogliazione.com.