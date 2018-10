Una buona notizia per gli studenti universitari: è nata una nuova aula studio, pronta l'inaugurazione

Dopo l'ok per la realizzazione di un'aula studio a Bastia Umbra, il progetto è diventato realtà. Grazie a una convenzione tra Comune, Università degli studi di Perugia e Umbriafiere, l'aula studio sarà inaugurata venerdì 26 ottobre (ore 17) nei locali di Umbriafiere.

Uno servizio in più a vantaggio degli studenti, che potranno avere un punto di riferimento per lo studio e per l’aggregazione. Il Comune di Bastia Umbra si è impegnato ad installare nella location, messa a disposizione da Umbriafiere, una connessione wireless necessaria per le attività degli studenti. "L’Amministrazione Ansideri, consapevole dell’importanza di questa struttura per i ragazzi residenti nel proprio territorio - spiega in una nota - ha fortemente voluto raggiungere questo traguardo, per il quale hanno lavorato in sinergia Sindaco e Giunta con la presidenza di Umbriafiere."