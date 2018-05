Bastia, il presunto pedofilo in carcere: oltre le molestie alle bimbe, video e foto con minori

Chiarirà la sua posizione. Di questi sono sicuri gli avvocati del presunto commerciante pedofilo di Bastia Umbra scoperto e incastrato dalla moglie. Ma per il momento nessuno del collegio difensivo osa dire una parola di più. In prigione il 60enne commerciante, accusato di pedofilia e detenzione di materiale pedopornogafico scaricato sulla rete, domani mattina sarà ascoltato dai magistrati nel primo interrogatorio post-arresto. Contro l'uomo non c'è solo l'esposto denuncia della ex moglie - lo avrebbe trovato con il pantaloni abbassati davanti ad una bambina di 8 anni, figlia di una coppia d'amici invitati a cena a casa loro - ma sono stati ritrovati anche 10 video dove minori sono violentati da adulti e moltissime foto scaricate da internet dello stesso squallido tenore. Tutto materiale è stato rintracciato sia nei suoi computer che sullo smartphone. Inoltre, sempre secondo i magistrati, il commercianti avebbe toccato le parti intime di una bimba all'interno del suo negozio dopo averla attirato dietro il bancone. Nell'ordinanza del Gip si legge: l'attrazione verso i minori costituisce per lui una pulsione irrefrenabile". Da qui anche l'arresto in via cautelativa.