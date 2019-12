Padri benedettini in festa, don Elias ordinato sacerdote dal cardinale Gualtiero Bassetti

Il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti ha ordinato sacerdote il monaco benedettino dom Elias Candelaria Garcia nella basilica abbaziale di San Pietro di Perugia.

È stata una celebrazione vissuta con gioia e gratitudine a Dio da parte della famiglia monastica benedettina di San Paolo Fuori le Mura di Roma e di San Pietro di Perugia, dove don Elias ha maturato la sua chiamata al sacerdozio.

È stato il cardinale Bassetti, nell’omelia, a parlare dei motivi di questa "gioia" vissuta tra le mura millenarie dell’abbazia di San Pietro, "una gioia che ci riempie il cuore – ha detto il porporato – Per prima cosa, per la venuta del Signore: Egli è vicino! Torna a visitare il suo popolo, in questo Natale che ricorda a tutti il Dio fatto uomo, la sua venuta nella carne, nella povertà umana; piccolo tra i piccoli; amato e disprezzato; portatore di salvezza eterna". Inoltre, ha aggiunto, "dopo tanto tempo, assistiamo in questa insigne chiesa abbaziale all’ordinazione presbiterale di un figlio di san Benedetto: dom Elias Candelaria Garcìa, nato a Leòn in Messico nel 1984, entrato nell’ordine benedettino nel 2016, dopo una lunga e meditata formazione in Messico, negli Stati Uniti e in Italia".

Il cardinale Bassetti, rivolgendosi a dom Elias, ha ricordato la sua formazione "a carattere internazionale" che "ti aiuterà ad avvicinare tanti fratelli a Perugia o a Roma, ed essere per loro testimone dell’insegnamento di Gesù".