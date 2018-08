Partita del Grifo e super inaugurazione del Barton Park, una domenica da vivere: il minimetrò prolunga l'orario di notte

Un doppio evento da vivere a Pian di Massiamo, quello in programma per domenica 2 settembre. Partita Grifo – Ascoli Piceno (dopo il posticipo in orario serale) e l’inaugurazione del mega parco Barton Park. Proprio per permettere ai cittadini di vivere gli eventi in tranquillità, sarà prolungata la corsa del minimetro fino all’una di notte, orario in cui è prevista l’ultima corsa.

