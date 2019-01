L'artista Mamo impreziosisce la nuova sede della Barton con un eccellente ritratto di Silvano Bartolini

L’artista MaMo offre a se stesso e alla città un nuovo capolavoro (“Sir On”): si tratta del ritratto eseguito per il compimento dei 50 anni dell’amico Silvano Bartolini (vecchio sodale fin dai banchi di scuola). L’opera (su multistrato, dimensioni 50*70) è stata consegnata al destinatario da suo fratello Mauro, che si era premurato di commissionarla.

Il quadro rappresenta Silvano, con il suo sorriso sardonico, in versione professionale: una cornetta gigante, palese simbolo della sua ormai decennale attività professionale. Le iniziali che spiccano sul taschino S.B. on, portano una doppia significazione. Si tratta dell’acronimo del nome (Silvano Bartolini) e anche della “B.on” (crasi di Barton), la nuova azienda del gruppo che si occupa di energia.

Un altro particolare divertente consiste nel fatto che, nella parte superiore dell’opera, ritroviamo tutti i segnali digitali e le informazioni che ordinariamente riceviamo dagli smartphone di ultima generazione (segnale Wi-Fi, ora, capacità batteria...).

Il quadro è stato collocato sopra il camino dell’elegantissimo ufficio di Silvano, all’interno del nuovissimo parco perugino (Barton Park). La presenza dell’opera all’interno di questa struttura perugina d’eccellenza acquisisce, dunque, una doppia valenza: da un lato, è un accreditamento forte per l’artista MaMo in irresistibile ascesa. Dall’altro, mostra come dalla stima e dall’amicizia possa reciproca nascere una lettura affettuosa, materiale e psicologica, della personalità di un uomo di successo, grande lavoratore e imprenditore di vaglia.