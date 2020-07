Il cordoglio del Bartoccio: "La scomparsa di Giuseppe Fioroni lascia un grande vuoto nella cultura popolare perugina"

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio e di condoglianze per la scomparsa di Giuseppe Fioroni da parte della Società del Bartoccio, con la quale l'artista perugino ebbe a collaborare in più occasioni.

"La Società del Bartoccio si associa al dolore per la scomparsa di Giuseppe Fioroni, che, oltre a coltivare la pittura e altre forme culturali, con la sua passione per la musica e il canto popolare ha mantenuto per tanti anni la continuità di queste tradizioni nella nostra città.

Lo ricordiamo anche per il suo generoso impegno al nost ro fianco in tante iniziative, a cominciare dalla sua partecipazione musicale allo spettacolo dei burattini del Bartoccio di Mario Mirabassi.

Un suo quadro che rappresenta, con la sua speciale capacità coloristica, la figura della maschera perugina del Bartoccio, fu presentato alla mostra organizzata da Marco Vergoni nella galleria Artemisia.

Anche nel suo nome continueremo nel nostro impegno per la valorizzazione e la riscoperta della ricchezza culturale della nostra tradizione popolare".

