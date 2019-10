Conto alla rovescia per i Baracconi 2019: strada chiusa al traffico per lo spettacolo pirotecnico

Conto alla rovescia per l'annuale appuntamento dei Baracconi, che dal 12 ottobre tornano, con le loro attrazioni per grandi e piccini, nell'area di Pian di Massiano. L'inaugurazione è prevista per sabato prossimo e l'appuntamento prevede, tra le altre cose, anche uno spettacolo pirotecnico nel corso della serata.

Il luna park di Perugia sta per arrivare, la data di apertura dei Baracconi di Pian di Massiano

Per consentire, in piena sicurezza, di effettuare lo spettacolo di fuochi d'artificio, è stato disposto (ordinanza n. 1033) il divieto di transito dalle ore 19 alle ore 24 di sabato 12 ottobre a tutte le categorie di veicoli ed ai pedoni in Via Tazio Nuvolari, disciplinato da idonea segnaletica e transennatura.