Pian di Massiano, il Luna Park di Perugia: i Baracconi aprono i battenti, 130 attrazioni

Inaugurato questo pomeriggio il tradizionale luna park di Pian di Massiano, che da oggi fino all’11 novembre, offrirà svago e divertimento ai perugini. A tagliare il nastro il Sindaco Andrea Romizi, l’assessore al Commercio, Artigianato e Mobilità Cristiana Casaioli, insieme a Vincenzo La Scala, in rappresentanza degli operatori del Luna Park, al Vice comandante della Polizia Municipale Antonella Vitali e al Sottotenente Simonetta Polimanti e al Parroco di Ferro di Cavallo Don Francesco Medori.

“Ho voluto essere qui con voi - ha detto il sindaco Romizi- per dare il benvenuto non solo ai visitatori che verranno al Luna Park per svagarsi, ma anche a chi qui lavora. L’arrivo dei baracconi è sempre un momento significativo per la nostra città”. Ringraziando il Sindaco, anche Vincenzo La Scala ha sottolineato quanto “Perugia ci vuole bene, segno che riusciamo a portare il sorriso con il nostro arrivo in città. Speriamo che anche quest’anno riusciamo a soddisfare le nostre e le vostre esigenze”.

Dopo la benedizione di don Francesco, la cerimonia inaugurale è proseguita con l’inno nazionale eseguito dalla banda di Magione e il tradizionale taglio del nastro, a cui è seguito il tour tra le attrazioni, dove già il pubblico si era riversato fin dal primo pomeriggio, complice anche la giornata, calda e assolata.

Confermate, dunque, per quest’anno le 130 attrazioni di livello europeo, che saranno a disposizione del pubblico tutti i giorni dalle 14,30 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10 all’una del mattino nei festivi e pre festivi.

Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 novembre saranno le tre giornate che, come ormai da anni, gli attrazionisti dedicano alla Festa del Bambino, con iniziative promozionali e di animazione rivolte alle scuole. La festa, quest’anno, si aprirà con la presenza dei personaggi dei cartoni animati Disney e altra attività per i più piccoli il 7 novembre, e si chiuderà il 9 con lo spettacolo degli sbandieratori di Giove (Tr). Altre giornate, poi, da individuare in accordo con i diversi istituti di assistenza, saranno dedicate ai diversamente abili, per offrire anche a loro un momento di divertimento in piena sicurezza. Si ricorda che per tutto il periodo di apertura del Luna Park a Pian di Massiano sarà chiusa al traffico Via Meazza, mentre è istituito il doppio senso di circolazione in Via T. Nuvolari.