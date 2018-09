Servizio civile, scatta il bando a Perugia: tutti i progetti, le scadenze e come partecipare

Sono dieci i progetti che il Comune di Perugia ha in calendario nell’ambito del Servizio Civile Nazionale e spaziano dal settore Educazione e promozione culturale al patrimonio artistico, dall’Assistenza alla Protezione Civile. Complessivamente saranno 37 i volontari impiegati nella loro realizzazione.

Questi i progetti: NonSoloCarta: i social e la radio per le #bibliocompg”; Bibliobus, biblioteca viaggiante per tutti ”; Catalogare e comunicare la Perugia di ieri: memoria e storia di una città che cambia”; La mia nascita è quando dico un tu. Aldo Capitini e la sua biblioteca, Legger-si, connetter-si, incontrarsi in biblioteca”; Pre-Spazia.Le (spazio di prevenzione reale e virtuale)” #Artbonusperugia, chiamata alle arti. Come comunicare, promuovere e sostenere labellezza della città di Perugia”; Servizi pubblici digitali: ed è subito impresa; Conoscere i servizi per la prima infanzia”; La Protezione Civile in divenire....”

Possono presentare domanda i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini italiani o di un paese UE o di un paese extra UE, purché regolarmente soggiornante in Italia e che non abbiano riportato condanne. La domanda di partecipazione va inoltrata al Sindaco del Comune di Perugia – Corso Van-nucci n. 19 - 06121 Perugia e deve pervenire, pena la mancata ammissione, all’Archivio Comunale entro e non oltre il giorno 28 settembre 2018 (sede: Piazza Morlacchi n.23 orario apertura al pubblico: da Lun. a Ven. dalle ore 9,00 alle ore 13,30 – Lun. e Merc. dalle ore 15,30 alle ore 17,00).

In caso di consegna a mano della domanda il termine è fissato alle ore 18,00 del 28 settem-bre 2018 (scadenza bando). Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: con posta elettronica certificata (PEC di cui è titolare l’interessato) all’indirizzo: comu-ne.perugia@postacert.umbria.it, avendo cura di allegare la documentazione richiesta in formato pdf a mezzo raccomandata A/R a mano.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello scaricati dal sito del comune È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile. I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali o a 1400 ore annue. Ciascun volontario selezionato riceverà € 433,80 mensili per lo svolgimento del servizio più le spese di viaggio, qualora risieda in un Comune diverso da quello di svolgimento del Servizio civile.

I candidati ammessi alle procedure di selezione e i calendari dei colloqui saranno pubblicati sul sito internet del comune di Perugia. Non verrà data comunicazione scritta. Tutte le informazioni, modalità e modelli di domanda si trovano all’indirizzo https://www.comune.perugia.it/articoli/servizio-civile-anno-2018

Per informazioni, è possibile rivolgersi a Comune di Perugia – U.O. Risorse umane– Palazzo dei Priori – Corso Vannucci n. 19 Telefono 075/5772700 –2525-2530.