"Percorsi di contrasto alla devianza minorile", nuovo bando: 15 milioni a disposizione

Si chiama “Cambio rotta. Percorsi di contrasto alla devianza minorile”, il nuovo bando pubblicato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. A disposizione ci sono 15 milioni di euro.

Per presentare le modalità di partecipazione e i contenuti del bando - che e si propone di sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori tra i 10 e 17 anni di età segnalati dall’Autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni o ai servizi sociali territoriali - la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha organizzato un incontro che si tiene lunedì 17 febbraio, alle 12.00, a Palazzo Graziani (Corso Vannucci, 47 – Perugia).