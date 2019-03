Nuovi bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, sul piatto 1,2 milioni di euro

Nuovi bandi. In arrivo altri 1,2 milioni di euro a sostegno del territorio. Verranno pubblicati martedì 19 marzo i due nuovi bandi a tema 2019 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia destinati ai settoriVolontariato, filantropia e beneficenza e Arte, attività e beni culturali.

Il primo dei due bandi “Tra 0 e 18 anni: dare opportunità al futuro” , per il quale è stato stanziato 1 milione di euro,è rivolto allo sviluppo del Welfare di comunità attraverso il sostegno di progetti che prevedono misure a tutela dell’infanzia e per il contrasto del disagio giovanile.

Supportare gli Enti proprietari nella “Conservazione programmata e preventiva su beni culturali” è invece lo scopo del secondo bando, per il quale sono a disposizione 200mila euro, finalizzato a superare il concetto di restauro come unico rimedio attuabile per la conservazione dei beni culturali.

I due bandi e le modalità di partecipazione verranno presentati nel corso di un incontro che si tiene martedì 19 marzo presso la Sala delle Colonne di palazzo Graziani (Corso Vannucci, 47). Si comincia alle 15.00 con “Tra 0 e 18 anni: dare opportunità al futuro” per proseguire alle 16.45 “Conservazione programmata e preventiva su beni culturali” .