Dalla visita al Conservatorio al Baiocco d'argento: a Perugia un grande personaggio della musica

“Quella di oggi sarà una giornata che gli studenti del Conservatorio Francesco Morlacchi non dimenticheranno". Con queste parole il Sindaco Romizi ha aperto la cerimonia di consegna del baiocco d’argento a Nuria Schönberg Nono. La cerimonia si è svolta questa mattina alla sala rossa di Palazzo dei Priori.

“Grazie alla nostra ospite gli studenti avranno la testimonianza diretta dell’opera di due grandi compositori, innovatori nel campo musicale, ma anche di due grandi uomini, capaci di spaziare in diversi ambiti dell’arte. Il baiocco –ha concluso il Sindaco - vuole essere segno della gratitudine di Perugia per questa giornata e della vicinanza per l’importante azione culturale che la signora Schönberg Nono sta portando avanti.”

Nuria Schönberg Nono dirige, infatti, il centro Schönberg di Vienna, la scuola musicale fondata dal padre Arnold nel secolo scorso, e la Fondazione Nono di Venezia, che racchiude il ricchissimo patrimonio musicale e artistico del marito Luigi Nono. Si è detta emozionata ed onorata dell’accoglienza che Perugia le ha voluto tributare e dell’interesse che la sua visita ha suscitato già da ieri, al suo arrivo, tra gli studenti del Conservatorio.

Anche il direttore della scuola, Piero Caraba ha tenuto a sottolineare l’importanza dell’incontro tra gli studenti e la signora Schönberg Nono “perché –ha detto- testimonia un periodo fondamentale della storia della musica.” All’incontro a Palazzo dei Priori hanno preso parte anche la professoressa Angelica Celeghin, che ha promosso e coordinato l’iniziativa, Alessandro Barbon, in rappresentanza di Banca Generali, sponsor dell’evento e i docenti di composizione del Conservatorio, i maestri Edgar Alandia e Mario Gagliani. Nel corso della mattinata, la signora Schönberg Nono è stata, quindi, protagonista dell’incontro Fotoalbum con musica al Conservatorio, alla presenza tra gli altri dell’assessore alla Cultura del comune Maria Teresa Severini.